Messina: padre Viviana, 'spero trovino Gioele che ci manca molto'

Messina, 11 ago. (Adnkronos) – "Spero che trovino Gioele, ci manca molto". Così Luigi Parisi, il padre di Viviana Parisi, la donna trovata morta sabato pomeriggio nelle campagne di Caronia (Messina) che si trova davanti all'obitorio dell'ospedale Papardo di Messina. "L'ho sentita il giorno prima che scomparisse – dice ai giornalisti- aveva acquistato un materassino per il bambino ed era andata al distributore per farlo gonfiare.

Non so cosa possa essere successo, ognuno di noi reagisce diversamente".

E sul lavoro degli investigatori dice: "Non giudico il lavoro dei altri sono loro stessi che devono giudicarsi". "Lei voleva troppo bene al suo bambino non se ne separava mai, era gelosa. Una volta è andata in Sardegna e l'ha lasciato a me: mi chiamava continuamente per sapere come stava. Daniele è anche una persona speciale e so che erano molto uniti".