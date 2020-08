Inps: Crippa, 'Molinari non attacchi chi non ha responsabilità e chieda scusa'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Molinari, invece che farneticare e pensare al presidente dell'Inps, pensasse ai guai in casa Lega. È' indegno e vergognoso che attacchi, in modo scomposto, chi non ha nessuna responsabilità, per nascondere la vergogna di due suoi deputati che hanno percepito il bonus Inps di 600 euro.

Piuttosto dovrebbe chiedere scusa agli italiani". Lo sottolinea il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.