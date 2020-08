Dj morta: nuovo sopralluogo degli inquirenti nel luogo del ritrovamento di Viviana**

Caronia (Messina), 13 ago. (Adnkronos) – E' in corso un nuovo sopralluogo, come apprende l'Adnkronos, nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Viviana Parisi, la donna scomparsa lo scorso 3 agosto poi rinvenuta cadavere nei boschi di Caronia (Messina).

I poliziotti sono saliti con un fuoristrada fino al posto vicino al traliccio dove giaceva il corpo della donna. Del figlio Gioele, di 4 anni, non ci sono ancora notizie e le ricerche continuano a ritmo serrato.