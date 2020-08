Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Autobus in fiamme, buche nelle strade come crateri, topi e sporcizia anche in pieno centro, quartieri popolari dimenticati, senza cura e manutenzione. Cara Virginia Raggi, l’anno prossimo non ti voteranno manco i tuoi vicini di casa! Come Lega siamo già al lavoro per offrire ai cittadini della Capitale cura, decoro, concretezza, benessere, efficienza, bellezza e sicurezza”.

Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini.