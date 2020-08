Mes: Conte, 'spero non serva, se necessario ne discuteremo in Parlamento'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – "Ricordo che si tratta pur sempre di soldi presi a prestito. Confido che i flussi di cassa rendano superfluo quest’ulteriore indebitamento, anche in considerazione dei fondi del piano Sure già attivato e del Recovery Fund. Se mai il quadro di finanza pubblica imponesse valutazioni differenti, state pur certi che andremo in Parlamento e ne discuteremo in piena trasparenza".

Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da 'Il Fatto quotidiano, a proposito dell'eventuale attivazione del Mes.