Inps: Calenda, 'Tridico si deve dimettere'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico si deve dimettere. Anzi per meglio dire si doveva essere già dimesso, per come ha gestito i programmi dell’emergenza. Sono favorevole a pagare molto bene chi lavora per lo Stato, ma ogni provvedimento riguardante le remunerazioni deve essere adottato con trasparenza".

Ad affermarlo in un tweet è l'ex ministro dello Sviluppo economico e fondatore e leader di Azione, Carlo Calenda in merito alla vicenda del compenso al presidente dell'Inps.