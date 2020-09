Confindustria: Conte, 'solidarietà a Pasini, attacco inaccettabile'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Voglio esprimere in modo chiaro e rinnovare la solidarietà al presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini, per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima la settimana scorsa, solidarieta' anche a Bonometti per quanto accaduto a giugno.

Il nostro messaggio deve essere forte, chiaro e univoco: sono gesti che devono essere respinti con massima fermezza, lavorando per costruire coesione all'interno della cornice democratica". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea 2020 di Confindustria.