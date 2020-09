Riforme: Follini, 'stop omertà maggioranza, serve confronto su futuro democrazia'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – E' arrivato il momento di "prendere il toro per le corna" e "aprire un confronto nella maggioranza e non solo" per capire come "ammodernare" la democrazia rappresentativa e fermare il "modello plebiscitario". Lo dice all'Adnkronos Marco Follini, riprendendo gli spunti contenuti nel'articolo di Rino Formica sul 'Domani', dove si ripercorre la commemorazione della settimana scorsa di Francesco Cossiga da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando, tra l'altro, la necessità di una fase costituente sottolineata da Cossiga nel suo messaggio alle Camere dell'estate 1991.

"Due Presidenti -nota Follini- molto diversi, che si affacciano sul vuoto e attraversano due fasi di passaggio: per Cossiga quella che conduce dalla prima alla seconda Repubblica e per Mattarella dalla crisi della democrazia rappresentativa al rischio del populismo. Cossiga è stato una spanna sopra la paralisi della classe dirigente dei suoi tempi e Mattarella è molte spanne sopra la demagogia dei nostri giorni".

Per Follini è arrivato allora il momento di "aprire nella maggioranza, ma non solo, un grande confronto sulla questione delle questioni: come rendere più moderna, più efficiente e più rappresentativa la nostra democrazia.

Per far questo occorre rivitalizzare partiti, associazioni, sindacati, tutte le forze della intermediazione. Naturalmente occorre immaginare come possano cambiare e non di riportare all'onore del mondo quelle di prima".