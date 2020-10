Caso Gregoretti, Salvini: "Grazie a chi è venuto a Catania, avanti a testa alta"

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Negli occhi le immagini di ieri sera, grazie a tutti coloro che sono venuti a Catania anche da molto lontano per dimostrarmi la loro vicinanza. E grazie a tutti coloro che me l'hanno dimostrata anche da casa".

Così Matteo Salvini, nella sua pagina Facebook,

"È per me motivo di orgoglio, onore, forza. Avanti a testa alta, con fiducia, certo di aver sempre agito per la difesa della Patria e la sicurezza degli italiani", aggiunge il leader della Lega, postando un video degli incontri di ieri sormontato da un 'Grazie di Cuore'.