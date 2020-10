Finanza: Consob oscura 5 siti web, offrivano abusivamente servizi finanziari

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Consob ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. Lo rende noto in un comunicato l'Autorità che si è avvalsa dei poteri derivanti dal 'decreto crescita', in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento: Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD (sito internet www.dgxlimited.com); GrahamFE FinServices LTD e Elit Property Vision LTD (sito internet www.grahamfe.com); Brokermasters Ltd (sito internet www.brokermasters.net); Raw Trading Ltd (sito internet www.icmarkets.com); Fintech Software Inc, Oproserv Limited, Leadernet OU (sito internet www.fx-leader.com).

Sale, così, a 300 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.