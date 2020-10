Mes: Di Maio, 'Conte e Gualtieri chiari, no polemiche'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Il presidente Conte è stato chiaro più volte sul Mes. Lo è stato anche il ministro Gualtieri. Evitiamo di usare questo tema per alimentare polemiche, servono unità e responsabilità in questa fase". Lo dice il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, in un'intervista ad Huffington post.