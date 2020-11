Coronavirus: Mattarella, 'da Forze Armate impegno con dedizione e onore'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Militari e civili, insieme, si impegnarono per il comune obiettivo della definitiva unificazione del nostro Paese. Come avvenne allora, oggi donne e uomini che prestano servizio nelle Forze Armate lo fanno con dedizione e onore. Lo apprezziamo in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria: ancora una volta le Forze Armate manifestano senso di responsabilità e spirito di servizio a favore della coesione nazionale".

Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento delle onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia.

"La Difesa -ricorda il Capo dello Stato- ha mobilitato con grande efficienza, a questo scopo, tutti gli strumenti della Sanità militare. Così come va ricordato e sottolineato il valore del lavoro svolto dai nostri militari impiegati sul territorio nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure, che hanno rafforzato l’impegno per fornire sicurezza in particolare nelle zone più critiche.

E quello di chi è stato utilizzato per distribuire dispositivi di protezione, derrate alimentari e per la sanificazione di ambienti". (segue)