Londra annuncia l'espulsione di un addetto militare russo

Milano, 8 mag. (askanews) – Il Regno Unito ha annunciato l’espulsione dell’addetto alla difesa russo. “Espelleremo l’addetto alla difesa russo che è un ufficiale dell’intelligence militare non dichiarato”, ha detto il ministro dell’Interno, James Cleverly, precisando che la decisione rientra in una serie di misure adottate da Londra in risposta alle “attività sconsiderate e pericolose del governo russo in tutta Europa”.

“Revocheremo lo status di sedi diplomatiche a diverse proprietà russe nel Regno Unito, tra cui Seacox Heath nel Sussex, e la sezione commerciale e di difesa di Highgate, che riteniamo siano state utilizzate per scopi di intelligence – ha aggiunto il ministro – e stiamo imponendo nuove restrizioni ai visti diplomatici russi, incluso un limite al periodo di tempo che i diplomatici russi possono trascorrere nel Regno Unito”.