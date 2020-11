Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Il Mes per altri Paesi non è conveniente per noi sì. Il costo del denaro è inferiore rispetto agli interessi che dovremmo pagare con i Titoli di Stato. Di fronte ai problemi della sanità il governo ha temporeggiato per 6 mesi e quei soldi erano disponibili da giugno".

Lo ha affermato il presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo Antonio Tajani, ospite a 'Punto Europa'.