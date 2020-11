Coronavirus: Conte, 'con seconda ondata scelte difficili e sacrifici per cittadini'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Dall'inizio di questa pandemia, l'Italia ha chiesto una risposta multilaterale e multidimensionale, basata sulla cooperazione e solidarietà internazionale e guidata dalla scienza, dalla medicina e dall'innovazione. L'imminente seconda ondata di pandemia richiede a tutti i governi di prendere nuovamente decisioni difficili e richiede importanti sacrifici ai nostri cittadini.

Tuttavia, le soluzioni nazionali non sono sufficienti. Dobbiamo continuare a concentrarci sul partenariato internazionale, per un semplice motivo: mentre il virus non conosce confini, possiamo combatterlo efficacemente solo se uniamo gli sforzi per limitarne la circolazione e per identificare i rimedi più efficaci". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento di alto livello sull'Act-access to Covid-19 tools accelerator' nell'ambito del Paris Peace Forum.

"L'ACT-Accelerator, la più importante piattaforma cooperativa multilaterale per garantire un accesso universale ed equo alla diagnostica, alle terapie e ai vaccini, è il miglior esempio di questo sforzo internazionale.

L'Italia è orgogliosa di essere stata tra le primissime a contribuire, concentrandosi in particolare sulla 'Covax Facility', a beneficio dei Paesi più vulnerabili. Ora, dobbiamo intensificare tutti per colmare il restante divario finanziario".

"Fornire accesso globale ai servizi sanitari è un imperativo morale, politico, sociale ed economico. È anche chiaro che combattere il virus è fondamentale non solo per salvare milioni di vite, ma anche per superare i pesanti effetti socio-economici della pandemia.

Non dobbiamo sottovalutarne l'importanza – rimarca il presidente del Consiglio – poiché possono essere profondamente dirompenti nel tessuto sociale dei nostri Paesi".