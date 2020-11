Governo: Conte domani a Giornata contro violenza donne e a rapporto Svimez

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Domani il premier Giuseppe Conte parteciperà, alle ore 15, in videoconferenza all'evento 'Dalla parte delle donne: il ruolo fondamentale dei Centri antiviolenza', organizzato in Senato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, mentre alle ore 17.15 sarà in videocollegamento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la societa' del Mezzogiorno'.