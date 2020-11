Snam: Alverà, 'con Fs lavoriamo bene su idrogeno, puntiamo primi treni già tra 3-4 anni'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Con le Fs stiamo lavorando molto bene. Abbiamo sottoscritto il mese scorso un protocollo e abbiamo proposto di inserire questo progetto nel Recovery. Speriamo di avere i primi treni già in tre – quattro anni operativi e funzionati.

E questo sarebbe un primato e penso che siamo la prima società energetica in Europa e forse nel mondo ad avere firmato sia con chi ha i treni e le ferrovie e con chi produce come Alstom". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24 in riferimento al protocollo d'intesa firmato a fine ottobre con Fs per valutare la fattibilità tecnico-economica e nuovi modelli di business legati allo sviluppo e la diffusione dei trasporti ferroviari a idrogeno in Italia.