Calabria: parlamentari calabresi M5S fanno muro, 'Mostarda commissario non esiste'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Non esiste", "se vogliono metterci in contatto con lui per convincerci, perdono solo tempo: il nostro è un no secco e convinto". I parlamentari calabresi del M5S non ci stanno. Quando, saltato l'ennesimo nome per il ruolo di commissario alla sanità in Calabria, rispunta quello del manager dell'Asl Rm6 Narciso Mostarda, scatta il niet degli eletti grillini.

"Su Mostarda abbiamo avuto nei giorni scorsi una videoconferenza tra di noi – raccontano all'Adnkronos – quando il suo nome era spuntato e la nostra risposta era stata chiara: non vogliamo nomine politiche". Mostarda, un passato da assessore dem nel Comune di Frosinone, viene considerato tale, tanto più che tra i 5 Stelle rimbalzano voci che lo vedrebbero molto vicino a Nicola Zingaretti.