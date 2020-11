Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate per strada, a Monza, nella tarda mattinata di oggi. Il 118, allertato dai passanti, è intervenuto alle 12.45 in via Fiume ma non ha potuto far altro che constatare il decesso del 42enne, italiano, colpito da una serie di fendenti al collo e al torace.

Sul caso indagano i carabinieri di Monza.