Dl ristori: nota Chigi, 68,5 mln per straordinari forze armate**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Con il decreto legge ristori quater vengono stanziati 68,5 milioni di euro, per gli straordinari delle forze armate, compresi i medici. Lo comunica palazzo Chigi, nella nota che segue il Cdm che ha approvato il provvedimento.

In particolare oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza covid.