Energia: Starace, 'con Eni identificato un paio di siti da cui iniziare primi progetti idrogeno'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Siamo interessati ad esplorare con Eni il promettente settore dell'idrogeno verde. Insieme, abbiamo identificato un paio di siti da cui iniziare con i primi progetti". Ad affermarlo in una nota è l'ad e direttore generale del gruppo Enel, Francesco Starace, dopo l'annuncio di una collaborazione tra i due gruppi sullo sviluppo di progetti di idrogeno verde.

"Il sistema generale che abbiamo in mente – sottolinea Starace – funzionerà come un circuito chiuso in cui l'elettrolizzatore alimentato da energia rinnovabile e la raffineria saranno presso lo stesso sito, evitando così la costruzione di complesse infrastrutture di trasporto per l'idrogeno. Desideriamo vedere l'idrogeno verde rifornire i processi di raffineria e bioraffineria di Eni e stiamo lavorando per avere il primo sistema operativo prima della fine del nostro attuale piano triennale".