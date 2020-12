Coronavirus: 25 senatori Pd, 'via libera a spostamenti tra comuni medio-piccoli'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "Ti scriviamo per segnalarti una preoccupazione non solo nostra, bensì sollecitati in queste ore da tanti cittadini e amministratori locali", Si legge nella lettera di 25 senatori Pd al capogruppo Andrea Marcucci.

"Riteniamo che alcune misure -si legge nella lettera al capogruppo Marcucci di 25 senatori Pd- come quella relativa al divieto di spostamento tra comuni nella giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, debbano essere improntate non solo al necessario principio di precauzione ma anche ai principi di ragionevolezza e di equità.

Ciò all'esclusivo fine della comprensione, condivisione e osservanza della norma da parte dei cittadini cui chiediamo sacrifici dal mese di marzo".