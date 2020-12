Accordo Comune Bergamo-Coripet per il riciclo delle bottiglie in Pet

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Accordo tra il Comune di Bergamo e Coripet per l’installazione degli eco-compattatori Coripet in tutto il territorio urbano al fine di implementare la raccolta delle bottiglie in Pet. Grazie all'intesa l’amministrazione comunale potrà portarsi avanti rispetto all’obiettivo, indicato nella Direttiva Europea Sup, di una quota del 77% di raccolta per il riciclaggio entro il 2025 (90% entro il 2029).

Non solo, nel 2025 le bottiglie in Pet dovranno contenere almeno il 25% di Pet riciclato (R-pet).

"Con questo accordo stiamo dando un corso concreto agli impegni sul tema della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare assunti dal consiglio comunale con voto unanime, con particolare riferimento al tema della plastica, una delle questioni più importanti del mondo contemporaneo – dichiara Stefano Zenoni, assessore all’ambiente – La plastica va usata meno in alcuni ambiti, va usata meglio in altri, soprattutto va recuperata nel miglior modo possibile, soprattutto la plastica 'pregiata' e riutilizzabile come il Pet.

Questa iniziativa sensibilizza all’incremento della raccolta differenziata e si unisce ai tanti progetti in corso in città a tale scopo, quali Ecovan e i raccoglitori diffusi di pile, olio esausto e altri rifiuti particolari".

"La fattiva collaborazione del territorio e delle amministrazioni locali gioca un ruolo fondamentale – sottolinea Corrado Dentis, presidente Coripet – non solo per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal legislatore, ma anche per creare nella cittadinanza quella consapevolezza e quei comportanti che fanno bene all’ambiente urbano.

Senza dimenticare che in questo modo è possibile sensibilizzare il cittadino e fare cultura sul riciclo, creando una certa curiosità su un oggetto, la bottiglia in Pet, che se adeguatamente riciclato può essere valorizzato in modo prezioso, con evidenti vantaggi per la collettività e per l’ambiente".