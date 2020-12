Calabria: Spirli', 'con Longo piena sintonia e lavoro costruttivo'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Con il neo commissario per la sanità in Calabria Guido Longo "stiamo lavorando ogni giorno in pieno accordo e in piena sintonia. C'è piena armonia e uno scambio costruttivo sia per l'uno che per l'altro". Ad affermarlo è il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Antonino Spiri' intervenendo a 'Titolo V' su Rai 3.

Spirli' si è augurato che questo in corso "sia l'ultimo commissariamento e l'ultimo commissario della Calabria". Per quanto riguarda la possibilità di Gino Strada come Sub Commissario, Spirli' non si sbilancia: "sulla scelte degli eventuali sub commissari non c'entro. E' una struttura che fa capo a Longo e sarà lui a decidere".