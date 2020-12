Coronavirus: Iv, 'amarezza per scuole chiuse, attenzione a disagio famiglie e aziende'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – "Si è riunita oggi la Cabina di Regia di Italia Viva. Iv assiste con dolore alla grave situazione italiana, tra le peggiori al mondo per numero di morti. Ribadisce con forza la necessità di organizzare la distribuzione del vaccino come altri Paesi europei stanno già facendo.

Esprime amarezza per la situazione della scuola superiore italiana che è l’unica tra i grandi paesi europei a rimanere ferma alla didattica online. Auspica grande attenzione al disagio e alle difficoltà in cui versano ormai da mesi le famiglie e le imprese". Si legge in una nota Iv.