Coronavirus Lazio, 1.831 contagi e 62 morti: il bollettino

(Adnkronos) – Sono 1.831 i nuovi contagi da secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 62 morti e 811 i guariti. Nel Lazio sono 93.837 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.178 ricoverati, a cui si aggiungono 360 pazienti in terapia intensiva (4 meno di ieri) e 90.299 in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 30.427, i decessi 2.576 e il totale dei casi esaminati è pari a 126.840. "Il valore dell'indice Rt torna lievemente sopra 1 a 1.04 (Roma a 0.81), segnale che indica che non bisogna abbassare la guardia. Occorre il massimo rigore ed evitare i cali di attenzione come purtroppo abbiamo segnalato a partire dagli assembramenti nei centri commerciali. Mantenere il rigore nelle prossime festività è un elemento essenziale per evitare una nuova ondata.

L'incidenza a 14 giorni è pari a 505,8 per 100mila abitanti. La classificazione complessiva del rischio moderata" sottolinea l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato.

"Nella Asl Roma 1 sono 509 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentadue casi sono ricoveri. Si registrano sedici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 366 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantasei sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale – prosegue D'Amato – Si registrano diciotto decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 159 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Sedici sono ricoveri. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 40 i casi nelle ultime 24e e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 197 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano tre decessi con patologie".

"Nella Asl Roma 6 sono 176 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie", ha aggiunto.

"Nelle province si registrano 384 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 149 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi in pazienti di 62, 82, 83 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 103 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 79 anni con patologie", precisa D'Amato.

"Nella Asl di Viterbo si registrano 69 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dieci i casi con link a Rsa Villa Serena a Montefiascone dove e in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 73 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 63 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso in un paziente di 91 anni con patologie", conclude.