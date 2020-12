Coronavirus Piemonte, 1.456 contagi e 62 morti: il bollettino

Torino, 5 dic. (Adnkronos) – Sono 1.456 i nuovi contagi da secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati comunicati altri 62 morti, di cui 6 oggi. I positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono pari al 9,6% dei 15.100 tamponi eseguiti.

Dei 1.456 nuovi casi, gli asintomatici sono 665 pari al 45,7%. I nuovi casi sono 439 di screening, 681 contatti di caso, 336 con indagine in corso, 258 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 79 in ambito scolastico e 1.119 tra la popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 176.519, di cui 15.371 Alessandria, 8291 Asti, 6124 Biella, 24.267 Cuneo, 13.623 Novara, 93.804 Torino, 6666 Vercelli, 5839 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 959 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

I restanti 1575 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 366 (+9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4276 (-75 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 62.121.I tamponi diagnostici finora processati sono 1.655.759 (+15.100 rispetto a ieri), di cui 820.139 risultati negativi.

Il totale è ora 6.568 deceduti risultati positivi al virus, di cui 981 Alessandria, 394 Asti, 292 Biella, 709 Cuneo, 573 Novara, 3.039 Torino, 316 Vercelli, 201 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 103.188 (+3107 rispetto a ieri), di cui 7975 Alessandria, 5462 Asti, 3223 Biella, 12.443 Cuneo, 7078 Novara, 58.739 Torino, 3987 Vercelli, 3219 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 527 extraregione e 535 in fase di definizione.