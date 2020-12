Eccellenza del design made in Italy a portata di click su 'Artigiano in fiera live'

Milano, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Nei giorni dedicati al ponte dell’Immacolata era una tradizione visitare i padiglioni dell''Artigiano in Fiera' nel polo fieristico di Rho Pero. Il grande viaggio lungo l’Italia del bello e del buono prosegue, però, su 'Artigiano in Fiera Live', su , con oltre 2.900 prodotti in rappresentanza di centinaia di artigiani (sono oltre 500 le micro imprese che hanno aderito alla piattaforma e che quotidianamente stanno accrescendo il patrimonio di contenuti).

Il viaggio in 'Artigiano in Fiera Live', liberamente accessibile in qualunque momento della giornata, può avvenire sia attraverso la consultazione per territori sia per categorie merceologiche (abbigliamento e accessori, alimentari, bevande, prodotti per la casa, gioielleria, salute e bellezza, tempo libero, oggettistica).

Ogni artigiano si presenta in un video da 90 secondi, accompagnato da un altro filmato da 60 che apre virtualmente il laboratorio, mostrando la lavorazione dei prodotti, acquistabili poi in pochi click.

Le spese di spedizione sono gratuite fino al 20 dicembre per tutti gli acquisti oltre la soglia di 39 euro per artigiano. Particolarmente ricca di ispirazioni è la sezione dedicata all’arredo della casa e alle idee originali per rendere l’ambiente domestico un luogo personalizzato in ogni suo dettaglio.

Seguendo infatti il percorso consigliato da 'Artigiano in Fiera Live' si possono scoprire prodotti per rivestimenti, tavoli e sedie per le stanze della casa, ma anche arredi outdoor realizzati in ferro battuto o rivestiti dalle famose ceramiche di Caltagirone.

Creatività e funzionalità a portata di click, 'Artigiano in Fiera Live' rappresenta uno showroom virtuale dove trovare l’eccellenza del design italiano, anche per quanto riguarda l’arredo.

Arte Pietra è una giovane azienda di Cenaia (provincia di Pisa) che lavora su richiesta qualsiasi tipo di pietra naturale o sintetica. Arte Pietra ha anche sviluppato la linea bagni, dove, accanto a piastrelle, mosaici su rete, top e lavelli di design, vengono offerti prodotti artistici, creazioni, decori raffinati ed eleganti che hanno come base la pietra naturale.

L’azienda offre anche una selezione di vasi realizzati artigianalmente, decorati con foglia d'oro, d'argento o rame. Opere uniche, personalizzabili nelle finiture e nelle forme.

Andrea Berin di Chiopris Viscone (provincia di Udine) è il titolare della Fabbro Carpenteria Berin. Oltre alle normali lavorazioni tipiche di una carpenteria metallica, vengono realizzati anche prodotti artigianali artistici, creati con l'antica tecnica dell'acciaio scaldato e battuto a mano. Prendendo ispirazione dalla bellezza e imprevedibilità della natura, il ferro viene trasformato in oggetti unici ideali per arredare l'esterno di casa come le panchine che richiamano la sinuosità delle forme dell'edera.

A Corno di Rosazzo (provincia di Udine), dal 1963, Blifase realizza sedie, sgabelli e divanetti in legno e imbottiti. Una filosofia che rispecchia i valori artigiani tipici della tradizione del territorio friulano: produzione 100% made in Italy e massima cura dei dettagli. Una propensione servizio del cliente per fornire soluzioni personalizzate e un supporto continuo in ogni fase del progetto: dal concept alla realizzazione del prodotto finale per offrire il meglio del comfort alla seduta.

Direttamente da Caltagirone arriva l’artigianato di Siad, la cui ceramica decorata a mano parla delle millenarie tradizioni sicule e ne magnifica le origini. Tra le realtà artigiane che portano avanti la tradizione artistica tipica del luogo, Siad Ceramiche, dal 1993, realizza prodotti in ceramica calatina interamente lavorata a mano e finemente decorata con colori accesi: il blu cobalto, il verde, il giallo arancio si armonizzano in motivi floreali, a grandi volute e a disegni continuativi. Tavoli, sedie ma anche oggetti per la casa, Siad è la perfetta soluzione per gli amanti delle tradizioni siciliane.

Seguendo e interpretando le indicazioni del committente Curioni Falegnameria (da Sant ’Angelo Lodigiano) realizza prodotti in legno che rispondono alle specifiche richieste ed esigenze di arredo. Ogni prodotto realizzato è un pezzo unico, creato e rifinito a mano con creatività tecniche artigianali, abbinate a nuove tecnologie.

Da Lissone, cuore del distretto del mobile brianzolo, arriva l’azienda Che Tenda dinamica e moderna, specializzata nella fornitura e posa in opera di tende da sole, pergolati, zanzariere, serramenti, inferriate e coperture speciali. Un personale altamente qualificato seguirà i clienti in fase di pre e post vendita aiutandoli ad individuare la soluzione più adatta alle loro esigenze. Un team esperto e qualificato capace di far fronte a qualsiasi richiesta, che si tratti di tende da sole, pergole, zanzariere, inferriate, serramenti e coperture speciali. Il perfetto mix tra qualità e innovazione, funzionalità e design, per garantire soluzioni personalizzate e capaci di far fronte a qualsiasi necessità.