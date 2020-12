Governo: Renzi, 'non ci penso neppure a farlo cadere, ma ora Conte si muova'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Non ci penso neppure". Matteo Renzi risponde così al Tg5 quando gli viene chiesto se intenda far cadere il governo. Ma, aggiunge, "ci sono 846 morti e davanti a questo non si può far finta di niente.

Ecco perché diciamo al presidente del Consiglio: diamoci una smossa, mettiamo più soldi sulla sanità, mettiamo bene a frutto i soldi europei, smettiamola con le polemiche".