Lombardia: via libera al bilancio di previsione consiglio 2021-2023 (2)

(Adnkronos) – Tra gli altri servizi consiliari, ha poi sottolineato Brianza, “mi fa piacere ricordare lo stanziamento di 75.000 euro per il piano delle ricerche e i 660.000 euro per i tirocini formativi e le borse di studio. Vorrei sottolineare l’impegno che il Consiglio regionale ha preso e continua a sostenere nei confronti dei giovani, con l’obiettivo di avvicinarli sempre di più all’istituzione, facendo fronte a questi impegni economici tramite la riduzione dei propri costi della politica".

Sono in corso le procedure per la selezione di giovani candidati per lo svolgimento di 36 tirocini curriculari ed extracurriculari presso la nostra sede di Milano e presso la sede di Bruxelles. Sempre in quest’ottica, è stato previsto anche per il triennio 2021-2022-2023 lo stanziamento per il rimborso spese forfettario a praticanti avvocati.

L’atto amministrativo ha raccolto 46 voti a favore su 57 presenti, astenuto il Movimento 5 Stelle.

Sì convinto da parte della Lega, che con il Consigliere Marco Colombo ha sottolineato il “buon lavoro fatto sui conti dell’Assemblea lombarda, che continua a trovare risorse utili per sostenere iniziative sul territorio che danno lustro a Regione Lombardia”. Parole cui fanno eco quelle del Consigliere azzurro Marco Alparone: “Questo Bilancio – ha osservato – è ‘figlio’ di quello di Regione Lombardia, condividendone le stesse linee di solidità, coerenza e programmazione. Si riescono sempre a fare delle economie, che permettono di stanziare risorse per iniziative importanti, come quelle che riguardano i giovani”.