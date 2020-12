Coronavirus: fonti Iv, 'decisioni stasera devono essere accompagnate da ristori 100%'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Ogni decisione che assumiamo stasera deve accompagnarsi a ristori adeguati. Pari al 100 per cento. Dobbiamo saperlo". Questa, a quanto riferiscono fonti di IV, la posizione della ministra Teresa Bellanova sulle nuove restrizioni per gli esercizi della ristorazione che si stanno decidendo in Consiglio dei ministri.

"Se il 3 dicembre dai indicazioni sulle aperture sia pure contingentate e il 18 torni sui tuoi passi e decidi di chiudere tutto, stai producendo un danno enorme a tutti quegli esercizi che nel frattempo si erano organizzati sulla base delle regole indicate".