Roma: Calenda, 'mai detto Pd deve appoggiarmi'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – "Tanto per essere chiari questi virgolettati sono falsi. Non ho mai detto 'il Pd deve appoggiare me'. Ho invece, come sempre, ripetuto 'Pd deve decidere cosa fare'. La verità è che fare un’intervista o anche solo rispondere a due domande è diventato un terno al lotto.

Se incappi in un titolista sbagliato tutto il senso di quello che dici viene stravolto con danni conseguenti. Anche questo è un segno di crisi dei media". Così su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, richiamando l'intervista sulle pagine di Repubblica.