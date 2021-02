Governo: per Draghi 262 sì, 40 no e 2 astenuti

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Sono stati 262 sì alla fiducia per il governo Draghi a palazzo Madama. I voti contrari 40 e di questi 15 senatori 5 Stelle in dissenso dal gruppo. A questi si aggiungono i voti di Fdi, unica formazione all'opposizione, e poi i no dal gruppo Misto di Alfonso Ciampolillo, Elena Fattori, Michele Gianrusso, Carlo Martelli, Paola Nungnes e Luigi Paragone.

Cinque i senatori in congedo: Umberto Bossi, Giorgio Napolitano, Salvatore Sciascia, Liliana Segre e Orietta Vanin dei 5 Stelle.

Otto gli assenti e di questi 6 M5S: Giuseppe Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, Emanuele Dessì, Vincenzo Garruti, Nunzia Nocerino. In missione: Pier Ferdinando Casini, Eugenio Comincini di Iv e Francesco Castiello di M5S. Due gli astenuti: Tiziana Drago del Misto e Albert Laniece delle Autonomie.