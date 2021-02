M5S: Lezzi, 'quesito su Rousseau non si è avverato, voto era da rifare'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Per me il voto su Rousseau è sacro e io non ho mai detto che il quesito fosse tendenzioso ma è la previsione che è stata inserita nel quesito che non si è avverata: non c'è la fusione tra il Mise e l'Ambiente.

E poi non c'è la difesa di nessuna delle nostre battaglie: non abbiamo la Giustizia, l'Istruzione, il Lavoro". Lo dice la senatrice M5S, Barbara Lezzi, a In Mezz'ora in Più.

"Per questo, a norma di Statuto, ho chiesto che si rifacesse la votazione, ho fatto una richiesta formale ma non ho avuto risposta".