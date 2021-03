Arte: nuovo record per quadro Churchill, Angiolina Jolie incassa 8,2 mln sterline

Londra, 1 mar. – (Adnkronos) – Nuovo record per un quadro di Sir Winston Churchill (1874-1965): l'unico dipinto eseguito dal premier britannico durante gli anni della seconda guerra mondiale e donato al presidente americano Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), è stato aggiudicato per 8.285.000 di sterline (commissioni incluse) questa sera all'asta da Christie's a Londra.

Il quadro dal titolo "La torre della moschea Koutoubia", realizzato nel gennaio 1943, è stato messo in vendita dalla star di Hollywood Angelina Jolie.

Il quadro è partito da una stima di 1.500.000 sterline ed è stato al centro di un'accesa gara al rialzo tra quattro collezionisti. Alla fine il nuovo proprietario ha pagato cinque volte la stima per aggiudicarsi il lavoro. La tela ad olio ha segnato il nuovo prezzo più alto per un'opera di Churchill.

Il precedente record era di 1,8 milioni di sterline, fissato da Sotheby's nel 2014 per "The Goldfish Pond at Chartwell" (1932).

Il dipinto "La torre della moschea Koutoubia" fu acquistato nel 2011 dall'attrice Angelina Jolie e dall'allora marito Brad Pitt. Durante il loro matrimonio la coppia ha collezionato numerosi quadri, tra cui opere di Banksy e Neo Rauch. Prima di entrare nella collezione della celebre coppia cinematografica il dipinto fu di proprietà del figlio di Rososevelt, Elliott, che poi lo vendette a trattativa privata.

Dopo la separazione da Pitt, il quadro è entrato nella Jolie Family Collection.