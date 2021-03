Sanremo: Franceschini, 'A Amadeus un messaggio di 'in bocca al lupo''**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – "A Amadeus un messaggio di 'in bocca al lupo'". Così su twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini, manda un messaggio di 'in bocca al lupo' ad Amadeus che stasera condurrà la prima delle cinque serate del Festival di Sanremo in onda su Rai1.