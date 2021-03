Covid: Giacomoni, 'per vaccini bene convocazione case farmaceutiche'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “L’obiettivo, adesso, è vaccinare il maggior numero di persone possibile, nel più breve tempo possibile. Oggi, il governo, con Draghi si sta muovendo nella direzione giusta. È dal 25 gennaio che Forza Italia chiede che i sieri vengano prodotti in Italia, ben venga quindi la convocazione delle case farmaceutiche per capire come e quando iniziare la produzione”.

Lo ha affermato a Class Cnbs il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza del partito azzurro.