Svezia: Ronzulli, 'Occidente risponda unito a minacce'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Alla paura per la pandemia ne è seguita questa sera una diversa, quella per il terrorismo. L’Occidente deve rispondere unito a queste minacce. L’Europa in particolare ha bisogno di trovare una forma di integrazione delle Forze di polizia, eventualmente creandone una comune, ma anche di una condivisione delle informazioni di cui dispongono gli apparati di intelligence dei singoli Stati membri per contrastare insieme un nemico comune”.

Lo ha affermato Licia Ronzulli, responsabile di Forza Italia per i Rapporti con gli alleati, a Tg2 Post.