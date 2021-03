Sanremo: la formazione di Ibra, 'orchestra in difesa perché ha difeso la musica con i denti'**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Stasera ti ho portato la formazione del festival: in attacco Zlatan, al centrocampo Fiorello, che è un bravissimo fantasista e il calcio senza fantasia non è bello, e in difesa l'orchestra che ha difeso con i denti la forza della musica".

Ibrahimovic, che ha fatto della metafora calcistica la sua cifra stilistica per tutto il corso del festival, nella serata finale porta sul palco dell'Ariston la sua 'formazione'.

"Ama tu sei il portiere -dice il campione al conduttore- Se non ti va, vai in panchina, se non ti va vai in tribuna, se non ti va, vai a casa. Però mi sa che Giovanna ti ha già messo in panchina", scherza.

Lo stopper? "Achille Lauro, perché fa paura all'avversario e scappa", prosegue Ibra. Che poi sottolinea: "Scherzo, Achille Lauro mi è simpatico -dice- volevo fare scambio di maglia ma non è possibile, perché è sempre nudo".

C'è spazio anche per una battuta giacca di Amadeus: "Sono contento, ho fatto proprio un bel lavoro con questo festival -dice Ibra- ma ho fatto un errore. Non ho deciso io il colore della tua giacca", dice riferendosi al completo 'nerazzurro' (i colori dell'Inter) del conduttore.