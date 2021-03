Fi: Bernini, 'complimenti e in bocca al lupo a Occhiuto e Valentini'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "Complimenti e un grande in bocca al lupo a Roberto Occhiuto, eletto per acclamazione presidente dei deputati di Forza Italia, e a Valentino Valentini, vicepresidente vicario. Con la loro guida il gruppo alla Camera continuera’ l’azione quotidiana di affermazione, in Parlamento come nel Paese, dei valori e dei temi del nostro partito.

Siamo una grande squadra. Buon lavoro a tutti". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.