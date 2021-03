Calcio: Fiorentina, si dimette Prandelli**

Firenze, 23 mar. – (Adnkronos) – Cesare Prandelli si dimette da allenatore della Fiorentina. L'ex ct della Nazionale era tornato sulla panchina viola lo scorso novembre al posto di Beppe Iachini, ora in pole position per tornare alla guida dei gigliati. La Fiorentina, sconfitta nell'ultimo turno dal Milan al Franchi per 3-2, è quintultima in classifica con 29 punti alla pari con Spezia e Benevento.