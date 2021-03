Pd: Letta, 'vertici tutti uomini, è irricevibile'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Un partito come il nostro, organizzato con vertici tutti uomini, semplicemente in Europa non ha cittadinanza. Un uomo segretario, due capogruppo maschi, 3 ministri maschi nel governo, 5 presidenti di regione maschi: questa è la nostra prima fila.

È irricevibile". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea dei senatori dem.