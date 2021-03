Covid: Draghi, su vaccini necessaria credibilità Ue più forte, bene dispositivo Covax

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Si parla spesso di autonomia strategica. Spesso se ne parla in riferimento alla difesa e alla sicurezza, al mercato unico. Ma io credo che la prima autonomia strategica sia in fatto di vaccini oggi". Così il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, al via da domani.

"La sicurezza riguarda anche le materie prime e le catene del valore della transizione ecologica. La salute pubblica globale richiede un impegno comune da parte di tutti i principali attori internazionali, nei confronti dei Paesi più vulnerabili. D’altronde, con un virus così insidioso – ha rimarcato il premier -, nessuno sarà davvero al sicuro finché non lo saremo tutti. L’Italia ne è pienamente consapevole, come è anche consapevole che sia necessaria una rafforzata credibilità europea sui vaccini perché si abbia un’autentica solidarietà internazionale in questo campo.

Il Dispositivo Covax è lo strumento migliore per raggiungere questo obiettivo".