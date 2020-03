Coronavirus: Fond. Deloitte, 500mila euro per protezione civile

Roma, 20 mar. (Labitalia) – Fondazione Deloitte, attraverso il lancio di una raccolta fondi interna, dona 500.000 euro per supportare la Protezione Civile nell’acquisto di attrezzature mediche necessarie alla gestione dell’emergenza Covid-19 sul territorio nazionale.

L’iniziativa interna di Gift Matching Program ha coinvolto l’intero network di Deloitte Italia, che conta oltre 7.400 persone. La risposta è stata straordinaria, ognuno ha scelto quante ore della propria attività lavorativa mensile devolvere e Fondazione Deloitte si è impegnata a raddoppiare la cifra raccolta corrispondente al valore totale delle ore di lavoro devolute.

“Con questa donazione alla Protezione Civile – ha commentato Paolo Gibello, presidente Fondazione Deloitte – tutte le persone di Deloitte hanno voluto esprimere gratitudine e vicinanza a medici e infermieri impegnati strenuamente nel contenimento del Coronavirus, offrendo un contributo concreto per l’acquisto di strumenti di ventilazione e dispositivi di protezione per il personale sanitario.

Questo aiuto si inquadra nell’impegno di Fondazione Deloitte a generare un impatto positivo per il nostro Paese”.

“In questa situazione di emergenza – aggiunge Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia – l’obiettivo primario è quello di continuare a offrire l’accesso alle cure più adeguate al maggior numero di persone possibili. In un momento così complicato Deloitte, forte del suo programma Impact for Italy, è orgogliosa di fare la propria parte e dare un contributo tangibile per sostenere il Paese e la Protezione Civile”.

“Ringrazio quindi le persone del nostro network – sottolinea – che hanno subito risposto presenti con una dimostrazione di grande solidarietà dimostrando che insieme, con grande senso di responsabilità, possiamo vincere questa sfida”.

Contribuire alla soluzione di emergenze nazionali e internazionali, con interventi concreti e mirati, è una delle missioni di Fondazione Deloitte.

Nei suoi oltre 4 anni di attività, Fondazione Deloitte ha collaborato a 34 iniziative e 16 grandi progetti di responsabilità sociale e ambientale, nei campi della cultura, dell’educazione e della ricerca, con il coinvolgimento di oltre 7.400 persone del network Deloitte e un impegno condiviso con 8.000 clienti.