Career Leadhers, community tutta al femminile per supportare donne sul lavoro

Roma, 10 dic. (Labitalia) – Storie di successo ma anche consigli pratici, idee, testimonianze: non è semplicemente una community, ma una vera e propria famiglia dove migliaia di donne si rifugiano e si supportano a vicenda intorno alle tematiche del lavoro, della carriera e della vita personale.

Da spunti di riflessione sullo sviluppo delle soft skills a tips più pratici su come scrivere il cv, o come strutturare al meglio il proprio personal brand, la piattaforma si rivolge a donne di tutte le età, classe sociale ed esperienza lavorativa, che siano pronte a crescere, a migliorarsi e a spronarsi a vicenda a raggiungere i propri risultati personali.

Il progetto nasce dalla rubrica su LinkedIn di storie di donne d’ispirazione di Federica Segato: ogni settimana, da quasi due anni, Federica racconta il percorso personale e professionale di alcune delle donne di maggior successo al mondo, da Oprah Winfrey a Maria Grazia Chiuri, da Francesca Bellettini a Whitney Wolfe Herd.

La rubrica, partita a giugno 2018, nel tempo ha visto una crescita notevole, raggiungendo nel 2019 milioni di views e diventando un vero e proprio punto di riferimento.

"Appena mi sono laureata – racconta Federica Segato – mi sono ritrovata catapultata nel mondo del lavoro. Ero spaventata, soprattutto perché non sapevo a chi rivolgermi per chiedere aiuto, consiglio, per prendere ispirazione. Così ho iniziato a cercare nel web le storie di altre donne che, come me, erano partite da zero ma nonostante molti ostacoli erano riuscite a realizzare il loro sogno.

Da qui ho deciso di condividere queste storie su LinkedIn pensando potessero essere d’aiuto ad altre donne che, come me, si trovavano in un momento difficile della propria vita. Con il passare dei mesi, la rubrica ha raggiunto mano a mano sempre più persone, raccogliendo moltissimi commenti positivi di altre donne, ispirate da ciò che raccontavo. All'idea iniziale di trasformare tutto questo in una community sono arrivati però anche le prime critiche: in molti mi dicevano che fare una community aperta a tutte le categorie di donne rischiava di essere un fallimento, perché sarebbe stata troppo generica e non sarebbe entrato nessuno.

Ho deciso di correre il rischio perché non volevo lasciare indietro nessuna: Career Leadhers infatti è ora una community strutturata, pronta ad accogliere qualsiasi donna avesse bisogno di un confronto".

Il claim di Career Leadhers è proprio 'building success together', che vuole sottolineare la forza e il potere di una community nella costruzione del successo di ogni singolo membro. La missione di Federica è infatti sempre stata quella di creare un ecosistema in cui le donne potessero aiutarsi e supportarsi per raggiungere, insieme, i propri sogni, qualunque essi siano.

Dalla voglia di creare un progetto sempre più strutturato nasce nel 2020 Career Leadhers Masterclass, una piattaforma di e-learning pensata per accrescere le proprie skills, trovare la propria strada e a sviluppare la propria carriera. Grazie alla collaborazione con grandi professioniste, come ad esempio psicologhe, hr, manager e founder di startup, la piattaforma offre oltre 9 ore di contenuti video su mindset, personal brand, soft skills, lavoro in azienda e lavoro da freelance.

Tutto questo funziona? Basta leggere qualche post direttamente dalla community per capire che sì, funziona realmente. Sono infatti centinaia i post che ogni giorno dimostrano l'aiuto che le ragazze hanno ricevuto: da chi è riuscita ad ottenere un posto di lavoro grazie ad un consiglio pratico per il colloquio, a chi ha intrapreso una carriera all’estero grazie all’incoraggiamento di chi ci è già passata.

Nel giro di un anno, Career Leadhers è diventanto un luogo positivo e aperto in cui trovare consigli pratici e propositivi, che aiutino tutte le donne nelle loro già complesse battaglie quotidiane. "La nostra mission – commenta Federica Segato – è quella di rendere questo spazio un’isola felice dove ogni donna possa trovare ispirazione, supporto e la forza di reagire di fronte alle sfide che la vita ci pone di fronte".