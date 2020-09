Ricerca: Istat, effetto Covid su spesa R&S, -4,7% imprese +3% enti pubblici

Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) – Le previsioni fornite da imprese e istituzioni per il 2020 indicano un brusco calo della spesa in Ricerca & Sviluppo intra-muros. La diminuzione riguarda prevalentemente le imprese (-4,7% rispetto al 2019, – 2,9% rispetto al 2018), mentre cresce del 3% la spesa delle istituzioni pubbliche e rimane stabile quella delle private non profit.

E' il quadro che emerge dal Rapporto dell'Istat Ricerca e Sviluppo in Italia, anni 2018-2020