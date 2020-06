Gucci Equilibrium: cambiamenti positivi per le persone e il pianeta

Roma, 9 giu. – (Adnkronos) – Promuovere cambiamenti positivi in favore delle persone e del pianeta. E' l'impegno di Gucci alla base del progetto Equilibrium, per il quale oggi la maison lancia il nuovo profilo Instagram e il sito rinnovato (equilibrium.gucci.com).

Il portale di nuova generazione “Gucci Equilibrium”, originariamente lanciato nel 2018, "intende stimolare una comunità di voci a partecipare a conversazioni su temi cruciali per il mondo in cui viviamo. Aprendo nuovi percorsi rispetto agli altri canali e contenuti digitali di Gucci, il profilo Instagram e il sito web Equilibrium di Gucci si rivolgono a una comunità di persone curiose, consapevoli e motivate, la #GucciCommunity. Una comunità di individui impegnati e attivi, che condividono obiettivi e prendono posizione su questioni che definiscono il modo in cui tutti noi trattiamo il nostro pianeta e i suoi abitanti", fa sapere la maison.

"L’azione di Gucci è guidata da tematiche che costituiscono le fondamenta del nostro futuro collettivo e che lo influenzano profondamente – dichiara Marco Bizzarri, presidente e Ceo di Gucci – È fondamentale costruire un futuro in cui l'ingiustizia e la discriminazione in tutte le loro forme non possano prevalere".

"Alla luce degli eventi attuali – continua Bizzarri – il nostro impegno a combattere il razzismo e lottare per l'uguaglianza è ora ancora più forte, Come azienda, continueremo a concentrare i nostri sforzi nel generare un cambiamento positivo per le persone e per la natura in tutte le nostre attività.

Abbiamo inoltre la responsabilità, come brand globale, di assumere un ruolo attivo all'interno della comunità per farci promotori di cambiamento. Gucci Equilibrium ha la capacità di richiamare e unire una comunità di voci diverse con il compito di aiutare a percorrere al meglio la strada che ci attende".

Definito da due pilastri, Persone e Pianeta, equilibrium.gucci.com raccoglie gli impegni e le azioni intraprese da Gucci per ridurre il suo impatto ambientale e proteggere l’ambiente, sostenendo al contempo i diritti delle persone e promuovendo l’inclusività e il rispetto, affinché tutti nella comunità globale di Gucci siano liberi di esprimere la diversità autentica del proprio essere.

Queste iniziative si espandono oltre le attività dirette di Gucci, per avere un impatto più ampio e sistemico. Alcuni esempi sono la creazione di opportunità per gruppi di giovani talenti sottorappresentati nell'industria della moda, nell'ambito del programma di finanziamenti e borse di studio Gucci Changemakers, o l'invito lanciato ai leader di ogni settore a proteggere l’ambiente attraverso la Ceo Carbon Neutral Challenge. L'interconnessione tra le persone e il pianeta è rappresentata anche attraverso la nuova identità grafica del sito, curata dall'artista MP5.