Nella giornata di oggi, lunedì 26 agosto, si è verificato un incidente mortale sulla strada provinciale 52 in località Cala Lunga tra Peschici e Vieste, nel Foggiano: una moto si è scontrata con un’auto. Il bilancio dello scontro è di un morto e altre due persone ferite.

Leggi anche: Bimba di 8 anni annega in mare a Bibione: inutili i tentativi per rianimarla

Incidente a Foggia, auto si scontra con una moto: la dinamica dell’incidente

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia. La moto, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’auto che viaggiava nel senso opposto di marcia, una peugeot 208. A perdere la vita è stato Alessandro Lacerenza, un giovane chef di Orta Nova, che stava viaggiando con la sua compagna: la ragazza è rimasta ferita ed è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Anche il conducente dell’auto è rimasto ferito.

Incidente a Foggia: morto il giovane chef Alessandro Lacerenza

Alessandro Lacerenza, 24enne di Orta Nova, era un giovane chef e lavorava da due stagioni nel ristorante ‘Camavitè‘ di Peschici, sul Gargano. Sono numerosi i messaggi social di amici e conoscenti per ricordare il 24enne. Dennys, il pasticcere nel locale della sua famiglia, ha ricordato così Alessandro: “Era un ragazzo dal cuore d’oro. Se rimanevi a piedi di notte per un guasto alla tua auto sapevi di poter contare su Alessandro. In pochi minuti ti veniva a soccorrere ovunque fossi. Aveva una generosità d’animo immensa. Gli piaceva tantissimo il suo lavoro, aveva studiato per questo. Domenica sera ci siamo visti e gli ho detto che avremmo dovuto rifarci qualche foto insieme. Ho acquistato un cellulare nuovo alcuni giorni fa e ho smarrito le foto che avevo con lui. Purtroppo ora non sarà più possibile. Siamo tutti sconvolti“.

Leggi anche: Omicidio Sharon Verzeni, il padre: “Nessun attrito con il compagno”