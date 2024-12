Otto arresti per un'associazione a delinquere specializzata in assalti a bancomat

Un’operazione contro la criminalità organizzata

I carabinieri di Foggia hanno portato a termine un’importante operazione che ha portato all’arresto di otto individui accusati di far parte di un’associazione a delinquere. Questa banda era specializzata in assalti a sportelli automatici di banche e uffici postali, utilizzando esplosivi per compromettere la sicurezza dei dispositivi di prelievo. L’operazione rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata attiva nel territorio, che ha messo a segno numerosi colpi in diverse regioni italiane.

Le modalità operative della banda

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, i malviventi utilizzavano ordigni artigianali, noti come “marmotte”, per danneggiare le casseforti collegate ai bancomat. Questi dispositivi esplosivi, sebbene rudimentali, si sono rivelati efficaci nel compromettere la sicurezza dei prelievi automatici, consentendo ai ladri di impossessarsi del denaro. Le indagini hanno rivelato che la banda ha effettuato oltre 80 assalti tra luglio e settembre 2024, colpendo in particolare le regioni di Puglia, Piemonte, Campania, Lombardia e Basilicata.

Il bottino e le conseguenze legali

Le autorità hanno accertato che i 17 assalti attribuiti agli arrestati hanno fruttato un bottino complessivo di circa 290mila euro. Questo dato evidenzia non solo l’entità del fenomeno criminale, ma anche l’urgenza di interventi mirati per contrastare tali attività illecite. Gli arrestati dovranno ora affrontare gravi accuse, che potrebbero portare a pene severe, contribuendo a dissuadere ulteriormente la criminalità organizzata dal perpetuare simili atti. La risposta delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione delle istituzioni finanziarie.