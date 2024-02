Food: a Vietri sul Mare '100 Chef per una sera' per festeggiare i 60 anni del 'Buon Ricordo'

Food: a Vietri sul Mare '100 Chef per una sera' per festeggiare i 6...

Food: a Vietri sul Mare '100 Chef per una sera' per festeggiare i 6...

Roma, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) - L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, la prima associazione di ristoratori nata in Italia, compie 60 anni. Fu infatti fondata nel 1964 per salvaguardare e valorizzare le tante tradizioni e culture gastronomiche italiane, che allora correvano il rischio di p...

Roma, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) – L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, la prima associazione di ristoratori nata in Italia, compie 60 anni. Fu infatti fondata nel 1964 per salvaguardare e valorizzare le tante tradizioni e culture gastronomiche italiane, che allora correvano il rischio di perdersi sotto la spinta dell’omologazione del gusto e la moda della cosiddetta cucina internazionale. Un traguardo importante che sarà festeggiato a Vietri sul Mare, sulla Costiera Amalfitana, dove ha sede anche la storica Ceramica Solimene, che fin dal 1964 produce i famosi piatti del Buon Ricordo che raffigurano la pietanza simbolo di ciascun locale e vengono donati come 'Buon Ricordo', appunto, di un’indimenticabile esperienza culinaria.

Per celebrare la ricorrenza, martedì 9 aprile l’associazione organizzerà alla Marina di Vietri una grande cena, così come fece a Parma il 9 settembre 2014 in occasione del 50° compleanno. Allora l’evento si chiamò '100 Chef per una sera' e anche stavolta si chiamerà così. Saranno messe a tavola fino a un migliaio di persone con una finalità assolutamente benefica: il ricavato (tolte le spese vive) sarà devoluto a due associazioni del territorio (L’Abbraccio OdV e Open – Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma Onlus) e gli chef e i ristoratori presteranno la loro opera gratuitamente.

Come è nella tradizione del 'Buon Ricordo', a tutti i commensali sarà donato un piatto speciale appositamente realizzato, decorato a mano dalla Ceramica Artistica Solimene in edizione datata e numerata, e distribuito solo in occasione della serata. L’evento, che gode dei Patrocini di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Vietri sul Mare, Distretto Turistico Costa d’Amalfi, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Vietri sul Mare.

“Siamo davvero molto felici ed emozionati: dopo un lungo anno di lavoro – hanno detto il presidente Cesare Carbone e il segretario generale Luciano Spigaroli – siamo finalmente arrivati alla presentazione del nostro progetto che può apparire folle ma che, anche vista l’esperienza del 2014 a Parma in occasione del 50°, testimonia che a noi del 'Buon Ricordo' le cose banali non piacciono. Il prossimo 9 aprile saremo a Vietri per tre motivi: festeggiare le nostre nozze di diamante con la cucina della tradizione italiana, ringraziare Vietri per le splendide ceramiche che da 60 anni sono i nostri 'Piatti del Buon Ricordo', destinare donazioni il più possibile importanti a due associazioni che si occupano di chi è meno fortunato. Per questo tutti i nostri colleghi convergeranno in costiera a loro spese e lavoreranno senza percepire neppure un minimo rimborso. Vogliamo infine cogliere l’occasione per ringraziare Comune, Provincia e Regione per la disponibilità e collaborazione offerteci. Un ringraziamento particolare a tutti i colleghi della Costiera che saranno di fianco a noi in questa avventura".

"Un grande evento nazionale – ha detto da parte sua il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone – quello che si terrà la prima decade di aprile, un sessant’anni tutto da festeggiare con l’associazione del Buon Ricordo legata al nostro territorio dai famosi piatti della ceramica Solimene. Saranno oltre mille gli ospiti nella serata finale che avverrà nella frazione Marina per una cena indimenticabile con oltre cento chef da tutta Italia. Continua l’opera per far conoscere e sponsorizzare la nostra meravigliosa Vietri sul Mare. Siamo stati da subito entusiasti di organizzare questo evento così importante, un grazie particolare, oltre a tutti gli associati del 'Buon Ricordo', in particolare a Luciano Spigaroli, va all’Associazione Ristoratori Vietri sul Mare, in particolare all’amico Pasquale Vitale, alla Proloco di Vietri con il suo attivissimo presidente Cosmo Di Mauro, ed al Delegato alle Attività produttive Daniele Benincasa”.